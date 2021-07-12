РИАМО – 12 июл. За первую половину 2021 года центр электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни перечислил в федеральный бюджет 379,8 млрд рублей, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2020 года (279,9 млрд рублей), сообщили РИАМО в пресс-службе таможни.

За весь прошлый год сумма перечисленных в бюджет платежей составила 694 млрд рублей.

«Московский областной ЦЭД является крупнейшим в России и выпускает 20% импортного декларационного массива страны», — сказал начальник ЦЭД Московской областной таможни Рафаэль Зверев.

Он также добавил, что в связи с импортной ориентированностью наибольшее количество деклараций оформляется в ручном режиме. Это возлагает на инспекторов дополнительную ответственность и повышает требования к их профессиональным навыкам.

Центр электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни был создан в рамках масштабного реформирования таможенных органов, при котором оформление товаров было переведено из более чем 600 таможенных постов в 16 ЦЭДов.