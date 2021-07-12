РИАМО - 12 июл. Водитель легкового автомобиля наехал на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине на 77-м км внешней стороны МКАД, пострадавший скончался, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«Предположительно, мотоцикл не мог двигаться дальше из-за неисправности. Водитель, совершивший наезд на мотоциклиста, не скрывался», - сказали в пресс-службе.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

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