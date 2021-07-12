РИАМО - 12 июл. Водитель автомобиля Toyota, выезжая из двора в Зеленограде, не заметил девочку на велосипеде и сбил ее, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«Девочка проезжала выезд из дворовой территории по тротуару. Предварительно, у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушибы. Водитель не скрывался», - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Родителям напомнили, что детям необходимо рассказать о внимательности на дорогах.