РИАМО – 12 июл. Еженедельно в центре электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни оформляют более 150 тыс. тонн товаров на экспорт и импорт, сообщили РИАМО в пресс-службе таможни.

Центр электронного декларирования Московской областной таможни был создан в рамках масштабного реформирования таможенных органов, при котором оформление товаров было переведено более чем из 600 таможенных постов в 16 ЦЭДов.

Регионом деятельности Московской областной таможни являются Москва и Московская область — крупнейший транспортный хаб, где сосредоточены наиболее активные участники внешнеэкономической деятельности. Сегодня в ЦЭД происходит оформление всего декларационного массива Московской областной таможни, при этом фактический контроль грузов происходит на 22 постах. Еженедельно в ЦЭД оформляется более 150 тыс. тонн товаров на экспорт и импорт.

ЦЭД работает 7 дней в неделю с 9 до 21 часа, штатная численность составляет 367 единиц. Средняя подача в день – 2,8 тыс. деклараций, в моменты пиковой нагрузки в ЦЭД поступает более 4 тыс. деклараций в день. Всего за 2020 год было оформлено почти 700 тыс. деклараций на товары, что на 27% больше, чем в 2019 году. За 6 месяцев текущего года количество оформленных деклараций увеличилось на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составило 357 тыс. деклараций на товары.

Цифровизация и применение технологий автоматической регистрации и выпуска позволяют ускорить таможенное оформление. За первое полугодие 2021 года 81% деклараций было зарегистрировано в автоматическом режиме, 20% - выпущены без участия инспектора. Это позволяет товарам пройти таможенную очистку за считанные минуты – время автоматической регистрации составляет 2 мин. 55 сек., время автовыпуска – 6 мин. 44 сек.