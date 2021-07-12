РИАМО - 12 июл. В понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха может достичь отметки в плюс 33 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в Подмосковье - от плюс 28 до плюс 33 градусов.

Погоду будет определять антициклон. Атмосферное давление достигнет отметки в 751 мм рт. ст., влажность воздуха составит порядка 30%.

Как отметили синоптики, жителей Московского региона ожидает погода с аномально высокой температурой и выраженным дефицитом кислорода. Такие метеоусловия крайне неблагоприятны. Горожанам порекомендовали пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце.

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