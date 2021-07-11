РИАМО - 11 июл. В акватории озера Белое на востоке Москвы сотрудниками поисково-спасательной станции «Косино» был замечен утопающий, ему оказали первую медпомощь, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

«В 40 метрах от берега специалисты МГПСС подняли из воды на борт катера молодого человека. Пострадавший был доставлен на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь», - сказали в пресс-службе.

Во время купания молодой человек не рассчитал своих сил, далеко заплыл и не смог вернуться обратно к берегу. После осмотра медиками он отказался от госпитализации и был отпущен домой.