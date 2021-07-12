РИАМО – 12 июл. В понедельник свое 96-летие отмечает выдающийся тренер Советского Союза и Российской Федерации, основатель женской баскетбольной команды «Спартак» Московской области Давид Берлин.

Берлин более 60 лет бессменно руководит женской баскетбольной командой «Спартак» Московской области, что является абсолютным рекордом в мире профессионального спорта.

Берлин родился 12 июля 1925 г. в Москве. Он окончил Московский торфяной институт в 1953 г., Смоленский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель» в 1967 г.

Трудовую деятельность начал в 1942 г. санитаром госпиталя №2430 в городе Москве. С 1949 по 1999 гг. был главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак» Московской области.

С 1999 года он является генеральным директором государственного учреждения Московской области «Баскетбольный клуб «Спартак» Московской области».

В команде воспитаны выдающиеся спортсмены – чемпионы мира и Европы, подготовлено пять заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 12 чемпионов мира и Европы. На Олимпийских играх в Монреале, Москве, Барселоне и Пекине личные воспитанники Берлина завоевали 7 золотых и 1 бронзовую медаль.

В 1967 и 1978 гг. команда становилась чемпионом СССР, в 1972 г. и в 1982 г. выиграла Кубок СССР, семь раз завоевывала звание чемпиона России, четыре раза становилась обладателем Кубка Европы по баскетболу среди женских команд и пятикратным победителем Спартакиады народов СССР.

С 1970 по 1990 гг. Берлин был зампредом федерации баскетбола России, председателем тренерского совета России, а также членом коллегии комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.

Награжден орденом «Знак почета», орденом Почета, орденом Дружбы, медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 11.05.2005 №72-ПГ Берлину присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».​