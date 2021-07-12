РИАМО - 12 июл. Столичные предпенсионеры с понедельника могут онлайн получить соответствующий статус. Базовые сведения о предпенсионере будут проверяться автоматически во время подачи электронного заявления. Об этом сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Услуга будет предоставляться на официальном сайте мэра столицы. Заявителю нужно будет указать ФИО, дату рождения, сведения о регистрации в городе. Дополнительные проверки понадобятся только при наличии звания «Ветеран военной службы» или «Ветеран труда», сведений о страховом стаже.

Заявления будут рассматривать в 2 раза быстрее, чем раньше, — за 3 рабочих дня. Документы или их копии при подаче заявления не понадобятся. Уведомления о присвоении статуса предпенсионера поступят в личный кабинет на официальном сайте мэра столицы и на электронную почту.

Свыше 140 тыс. человек обратились за присвоением статуса предпенсионера в 2019-2020 годах. За 6 месяцев этого года за получением статуса обратились порядка 44 тыс. человек.

Статус предпенсионера дает возможность пользоваться дополнительными мерами социальной поддержки. Например, предпенсионеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте столицы и на электричках.