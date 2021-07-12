РИАМО – 12 июл. С понедельника в России начинается дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ), сообщается на сайте Рособрнадзора.

В понедельник пройдут ЕГЭ по географии, литературе, устная часть по иностранным языкам, экзамены по истории и биологии.

13 июля выпускники сдадут ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку. 14 июля будут сдавать обществознание, химию, физику, письменную часть по иностранным языкам, математику, информатику и ИКТ.

17 июля – резервный день по всем учебным предметам. ГВЭ в этот день проведут по математике.

В дополнительный период экзамены могут сдать те, кто по уважительной причине пропустил основной период. В это время также могут сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет.

Дополнительный период по ГВЭ проведут 3, 6, 13 и 15 сентября.

Основной период

Основной период ЕГЭ проходил с 31 мая по 2 июля. В Подмосковье 4 выпускника сдали 3 экзамена на 300 баллов. Кроме того, в регионе впервые 2 выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам.

Всего в Московской области ЕГЭ на 100 баллов сдали более 600 человек.

В Москве 2 выпускника набрали 400 баллов после сдачи ЕГЭ. Еще 2 выпускника набрали 399 баллов по итогам 4 экзаменов.

ЕГЭ также сдала 8-летняя москвичка Алиса Теплякова. Она получила аттестат о среднем полном образовании. Сейчас девочка решает, где будет продолжать образование.

Всего на сдачу ЕГЭ было зарегистрировано более 87 тыс. человек. В основной период в городе работало около 400 пунктов проведения экзамена, было подготовлено более 6 тыс. аудиторий. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог сдавать экзамен в школе, работали пункты сдачи экзамена в больницах и на дому.

Все пункты проведения экзаменов работали с соблюдением антиковидных требований. В здании организовали несколько входов, участников и работников впускали по графику. В аудиториях было не больше 8 человек.

Столичные выпускники чаще всего выбирали для сдачи математику, обществознание, английский язык, информатику и ИКТ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в период проведения ЕГЭ в России в этом году коронавирусом заразились более 500 человек. При этом локальных вспышек инфицирования из-за проведения экзаменов не было.