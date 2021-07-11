РИАМО - 11 июл. В ГИБДД предупредили россиян о новых штрафах, внесение любых изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных производителем, считается нелегальным, за это придется заплатить до 5 тыс. рублей, сообщает Газета.ru.

В список незаконного тюнинга вошли нештатная оптика, фаркопы, нестандартные бамперы, «кенгурятники», подвески, спойлеры, модернизация выхлопной системы и установка газобаллонного оборудования. Внесение подобных изменений в конструкцию автомобиля возможно только в случае согласования с ГИБДД.

Данные обо всех изменениях должны быть внесены в регистрационные документы. Сумма штрафа в случае первого нарушения составляет 500 рублей. Если нарушителя поймают повторно, заплатить придется до 5 тыс. рублей.

Также автомобиль могут снять с регистрации и изъять СТС, а самого водителя лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.