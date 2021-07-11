РИАМО - 11 июл. К 2024 году планируется закончить формирование транспортного каркаса столицы, это базовая потребность для мегаполиса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В транспортный каркас входят все дороги Московского региона, в том числе железные», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Говоря о Большой Кольцевой линии и новых радиальных линиях, он отметил, что Москва является одим из мировых лидеров по интенсивности строительства подземки.

«В ближайшие годы достроим ветки во Внуково, Троицк, Бирюлево и в западную часть города, где пока нет метро», — сказал Собянин.

По его словам, железные дороги стоит интегрировать в сеть общественного транспорта, чтобы ими пользовались как можно больше пассажиров. Главная же задача в развитии улично-дорожной сети — разгрузить автодороги.

«Ключевую роль в этом играет реконструкция вылетных магистралей, развязок и четыре новые хордовые магистрали. Хорды связывают между собой районы и отводят транспорт от центра Москвы», — сказал Собянин.

Он добавил, что транспортно-пересадочные узлы связывают все виды транспорта в единую систему.

«Как вы видите, мы строим современные ТПУ, больше похожие на вокзалы, чтобы пересадка пассажиров была максимально быстрой и удобной», — сказал Собянин.