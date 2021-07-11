РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске отловили бездомную собаку на Плещеевской улице по просьбе жительницы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Сергей Кулев.

Жительница дома 54а на улице Плещеевская обратилась к Сергею Кулеву с просьбой помочь с организацией отлова бродячих собак.

В частности, она сообщила, что из-за собак регулярно слышит лай. По данному обращению были произведены выезды, и в результате была отловлена 1 собака.

Собаки, проявившие немотивированную агрессию за время пребывания в пункте передержки, обратно не возвращаются, они переводятся в питомник для их дальнейшей адаптации.