РИАМО - 11 июл. На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса в Московской области привились больше 2 млн человек, полностью — почти 1,2 млн. Ежедневно в регионе делают свыше 50 тыс. прививок от Covid-19, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Подмосковье развернуто около 370 пунктов вакцинации. Примерно 30 из них работают круглые сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что Подмосковье демонстрирует высокие темпы вакцинации от коронавируса.

«Мы очень хорошо идем по вакцинации. Мы разворачиваем дополнительные точки в торговых центрах, потому что видим там очередь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также отмечал, что в день вакцинируют 50 тыс. человек. Ежедневно на вакцинацию записываются порядка 100 тыс. человек.

В Подмосковье работают горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.