РИАМО - 11 июл. Директор тренингового центра, бизнес-консультант, коуч Анна Васютина рассказала о техниках тайм-менеджмента, которые позволят тратить меньше внутренних ресурсов и сохранять баланс в работе и личной жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Для начала следует выяснить, что именно является препятствием для эффективного использования времени. Васютина объяснила, что среди негативных факторов выделяют нехватку знаний, отсутствие ресурсов, перфекционизм и прокрастинацию.

«Неумение или нежелание планировать свой день также приводит к лишним временным затратам. Поэтому лучше уделить этому вопросу 15 минут в день, чем бросаться потом от одного дела к другому. Перфекционизм для тайм-менеджмента — это не плюс, несмотря на то, что стремиться к совершенству нужно всегда. Достаточно принять реальный результат своего труда и двигаться дальше», — сказала Васютина.

Кроме того, эксперт советует отказаться от лишнего сна, перекусов, просмотра соцсетей и телевизора, компьютерных игр и частого отвлечения на разговоры. Эти привычки «съедают» ценные минуты и часы.

«От таких привычек за один день не отказаться. Потребуется составить расписание дня. Проблема лишь в том, что на смену одним привычкам могут прийти другие. Тем не менее постоянная необходимость, например, отвлекаться на гаджеты со временем отпадет», — рассказала Васютина.

Для того, чтобы контролировать время, можно воспользоваться правилом 1–3–5, — то есть выполнять в день 1 глобальную задачу, 3 — средней сложности и 5 мелких задач.