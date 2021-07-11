РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В трех домах подмосковного Подольска 19 июля будут промывать внутриквартальные сети водоснабжения, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 19 июля в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться профилактическая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресам: улица Свердлова, дом 32 корпус 1, дом 34 корпус 1 и дом 36а.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.