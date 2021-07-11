РИАМО - 11 июл. Водителям в жару перед поездкой нужно проверить кондиционер, аккумулятор, электронику. Перед включением кондиционера нужно проветрить авто. Кроме того, не рекомендуется заправляться до полного бака, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С собой в дорогу нужно взять аптечку, побольше воды, солнцезащитные очки. За руль стоит садиться в свободной, светлой одежде. В салоне нельзя оставлять детей и домашних животных – салон может нагреться до +60 градусов.

Парковаться нужно в тени. Машину в жару следует накрывать чехлами или светоотражающими экранами.

При плохом самочувствии нужно отказаться от поездок. Из-за жары скорость реакции снижается, это приводит к ДТП.

По прогнозам, на следующей неделе в Московском регионе будет еще жарче. Со вторника температура будет достигать +35 градусов.