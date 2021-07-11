РИАМО - 11 июл. Научиться серфингу можно в столичном районе Люблино, а вейксерфингом можно заниматься в районе Строгино, сообщает «Вечерняя Москва».

Столица стала центром активного отдыха. Многие школы и студии готовы поделиться опытом со всеми желающими. Водные виды спорта позволяют получить заряд адреналина.

Обучиться серфингу несложно, при этом цена любительской доски не очень высока. Этим видом спорта можно заниматься на любом побережье.

Вейксерфинг — это разновидность обычного серфинга. Его особенность заключается в том, что нужно встать на доску и пытаться поймать волну, которую создает идущий впереди катер-буксировщик. Он и тащит на тросе вейксерфера, балансирующего на волне.

Еще москвичи могут попробовать себя в сапсерфинге. Человеку нужно будет стоять на доске и управлять ею с помощью весла. Новички могут заниматься под Живописным мостом.