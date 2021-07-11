РИАМО - 11 июл. В доме в поселении Щаповское 5-летний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна, ребенка госпитализировали, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 11 июля 2021 года 5-летний мальчик, играя в комнате квартиры жилого дома, расположенного в поселении Щаповское новой Москвы, из любопытства забрался на подоконник, чтобы посмотреть в окно, которое было открыто. Потеряв равновесие, ребенок выпал из окна с высоты 3 этажа, родители находились в соседней комнате», — сказала Иванова.

Она добавила, что ребенка госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося.

Родителям напомнили, что, когда в доме открывают окна, нужно убедиться, что ребенок находится под присмотром.