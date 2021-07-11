РИАМО - 11 июл. Ученые создали «зеркальную» ткань, которая помогает охладить тело почти на 5 градусов, они использовали инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, сообщает Газета.ru.

Этот материал содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Охлаждающий эффект заметен как под солнечными лучами, так и в тени. Плотность ткани такая же, как и у трикотажной футболки.

Исследователи создали специальный жилет, который плотно прилегает к телу. Одна его половина сделана из их ткани, а другая — из белого хлопка примерно такой же толщины.

Для того, чтобы проверить эффективность изобретения, доброволец в этом жилете просидел в шезлонге под прямыми лучами солнца час. Выяснилось, что та сторона его тела, которая находилась под специальной тканью, была почти на 5 градусов холоднее, чем другая сторона.