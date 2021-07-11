РИАМО - 11 июл. 14-летний ребенок погиб под колесами электрички у станции 43 км Ярославского направления Московской железной дороги в округе Пушкинский, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

10 июля ребенок попытался переехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу станции. Его сбила электричка Москва – Сергиев Посад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Место происшествия и электричку осмотрели, были допрошены члены локомотивной бригады, очевидцы.

По данным СМИ, погибшим оказался участник шоу «Голос. Дети».