РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Спортивная площадка с тренажерами может появиться во дворе на Тепличной улице Подольска к 2022 году, сообщил депутат округа Михаил Чириков.

Чириков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что ранее обращался в комитет по ЖКХ администрации округа по вопросу установки спортивной площадки на улице Тепличной, 2.

В обращении говорится, что многоквартирные дома 2 и 6 по улице Тепличной составляют единую дворовую территорию. Данная территория включена в план работ по комплексному благоустройству со сроком исполнения работ - декабрь 2022 года.

В рамках комплексного благоустройства запланирована установка детской игровой площадки и спортивной площадки с элементами воркаута и тренажеров.