РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июл. С 1 сентября детский сад «Заря» в микрорайоне Новые Котельники откроет девять групп. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Весной в микрорайоне Новые Котельники открылся новый детский сад, рассчитанный на 235 детей. В летний период здесь работают только две группы, но уже с 1 сентября дошкольное учреждение откроет свои двери для максимальных девяти возрастных групп.

Экскурсию по детскому саду для Владимира Жука провела заведующая Вера Орешкина. Она уточнила, что учреждение получило название «Заря» и стало одним из корпусов детского сада «Детство».

Для отделки фасада здания были использованы настоящие детские рисунки победителей конкурса, организованного городским округом.

Здание детского сада оснащено всем необходимым для комфортного времяпровождения детей. Здесь размещены методический кабинет, кабинет для дополнительных занятий, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, собственный пищеблок, кабинет педагога-психолога и логопеда. Предусмотрены и все условия для детей с ограниченными возможностями в рамках доступной среды, оборудованы пандусы и лифт.

Жук отметил, что новый детский сад обеспечит местами не только детей из Новых Котельников, но и других ближайших микрорайонов.

В скором времени здесь начнется строительство еще одного корпуса, также рассчитанного на 235 мест.