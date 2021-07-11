РИАМО - 11 июл. Температура воздуха на ВДНХ, по данным на 16 часов в воскресенье, достигла +31,3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным многолетних наблюдений, максимальная температура для 11 июля составляет 35,6 градуса.

Атмосферное давление в воскресенье составляет 749 мм рт. ст, относительная влажность – 32,7%.

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