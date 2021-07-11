РИАМО - 11 июл. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что для того, чтобы есть шоколад и не поправляться, нужно употреблять не более 30 граммов этого продукта в день, сообщает «Вечерняя Москва».

Русакова отметила, что при этом лучше выбирать продукт с высоким содержанием какао-бобов.

«Чтобы есть шоколад и не поправляться, нужно употреблять не более 30 граммов продукта в день. <...> Это примерно 3 «полосочки» от плитки. Если съедаете больше — есть риск превысить суточный калораж», — сказала Русакова.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада, который начали праздновать во Франции в прошлом веке. Шоколад любят около 63% россиян. В среднем количество съеденного продукта на одного человека в год составляет 4,4 кг.