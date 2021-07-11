РИАМО - 11 июл. В новой Москве, в поселке Коммунарка, на улице Адмирала Корнилова у дома 10, столкнулись микроавтобус Daewoo и такси, пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо и он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с такси.

Пострадали водитель и два пассажира такси. По предварительной информации, травмы нетяжелые.

Еще пострадал водитель микроавтобуса, у него подозрение на перелом ноги.

Из 5 полос для движения была перекрыта 1, затруднений в движении транспорта не было.