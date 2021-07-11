РИАМО - 11 июл. На юго-востоке столицы в ДТП пострадал ребенок, медики констатируют у него тяжелое состояние, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

На Краснодонской улице, у дома 3, 12-летний мальчик решил перебежать дорогу в не установленном для перехода месте. Ребенка сбил легковой автомобиль Mercedes, водитель не скрывался и находится на месте происшествия.

По факту аварии проведут проверку и установят все обстоятельства ДТП.

Родителей призвали учить детей правильному поведению на дороге: объяснять им, что нельзя перебегать проезжую часть, а переходить нужно только по пешеходному переходу.