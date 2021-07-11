РИАМО - 11 июл. В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается масштабный ремонт почтовых отделений, в Ступине в программу вошли 5 почтовых отделений, в 3 из них уже завершили ремонт, сообщает пресс-служба советника губернатора Подмосковья (в ранге министра) Александра Когана.

Речь идет об отделениях в Малине, Колычеве и Жилеве. Всего по программе в этом году в порядок приведут более 380 объектов. В 115 отделениях ремонт уже завершен, еще в 230 работы завершатся до 1 сентября. Куратор проекта Александр Коган посетил отделение в поселке Жилево. Он проверил качество проведенных работ и поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

«В городском округе Ступино в программу вошли 5 почтовых отделений. Три из них в Малино, Колычево и Жилево уже завершены. В самом Ступине идет ремонт еще в двух отделениях. Кроме того, в Алфимово удалось привести отделение в порядок за счет внебюджетных источников. Работы идут по графику и к 1 августа уже должны быть завершены», — сказал Коган.

Отделение 142820 обслуживает около 2,5 тыс. человек. Последний раз ремонт здесь был 14 лет назад. Неделю назад работы завершились. Были отремонтированы фасад, клиентский зал, внутренние служебные помещения, закуплена новая мебель. Отделение стало гораздо комфортнее и для посетителей, и для сотрудников.

Советник губернатора поблагодарил сотрудников почты за работу, поздравил их с профессиональным праздником и напомнил, что на них лежит большая ответственность.

«Уверен, что люди от вас будут получать не только письма и посылки, но и заряд хорошего настроения», — отметил Коган.