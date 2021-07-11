РИАМО - 11 июл. Авиакомпания «Россия» через суд собирается взыскать понесенные убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, он открыл дверь самолета при подготовке к вылету в Шереметьеве, сообщает РБК.

После того, как дверь самолета открылась, у него открылся трап. Представители компании отметили, что сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

В авиакомпании также добавили, что на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.