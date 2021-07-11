РИАМО - 11 июл. Ожидание регистрации на самолеты «Аэрофлота» в столичном Шереметьеве в воскресенье не превышает обычное, но вылетающим рекомендовали пребывать в воздушную гавань заранее, сообщает РИА Новости.

Представители аэропорта отметили, что воздушная гавань работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов. Очереди возникли из-за проверок документов на коронавирус. Но в аэропорту выделили дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры. Они помогают пассажирам.

Ранее на стойках регистрации в аэропорту Внуково образовались огромные очереди, некоторые пассажиры провели в них несколько часов.

У всех пассажиров самолетов должно быть подтверждение о прививке от Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее 10 июля в аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди к стойкам регистрации.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.