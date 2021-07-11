РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июл. В городском округе Котельники сейчас ремонтируют 7 подъездов по программе губернатора, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В Московской области продолжается ремонт подъездов в рамках региональной программы «Мой подъезд». Так, в настоящее время в городском округе Котельники в стадии ремонта находится 7 подъездов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.

Всего в Московской области сейчас ремонтируют около 4 тыс. подъездов.