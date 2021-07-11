РИАМО - 11 июл. При перевозке ребенка в автомобиле родители несут двойную ответственность. Пренебрежение использованием специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности может привести к непоправимым последствиям, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Специалисты проанализировали показатели административных правонарушений в области обеспечения перевозки детей в транспортных средствах и выяснили, что за 6 месяцев 2021 года инспекторами ДПС выявлено более 20,7 тыс. нарушений.

Родителям напомнили, что необходимо обеспечить должный уровень и качество безопасности детей в автомобилях.

Пренебрежение использованием специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности может привести к непоправимым последствиям.