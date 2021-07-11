РИАМО - 11 июл. На стойках регистрации в аэропорту Внуково образовались огромные очереди, некоторые пассажиры провели в очереди несколько часов, сообщает Федеральное агентство новостей.

10 июля огромные очереди к стройкам регистрации образовались в аэропорту Шереметьево. Причиной стала необходимость проверять у пассажиров результаты ПЦР-тестов.

В воскресенье в аэропорту Внуково сложилась аналогичная ситуация: очереди образовались от входа в терминал до стоек регистрации. Причина оказалась такой же, как и в Шереметьеве: у пассажиров проверяют документы по Covid-19.

У всех пассажиров самолетов должно быть подтверждение о прививке от Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.