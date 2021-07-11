РИАМО - 11 июл. На Левобережной улице в столице обнаружили тело младенца с травмами, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, утром 11 июля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Левобережной в городе Москве, обнаружено тело новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты», — сказала Иванова.

По ее словам, предварительно установлено, что мать ребенка отвлеклась на некоторое время и новорожденная девочка осталась в комнате со своим 13-летним братом. Мальчик страдает психическим заболеванием.

Устанавливается полная картина произошедшего. Следователи допрашивают родителей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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