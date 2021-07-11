РИАМО - 11 июл. За полгода в столичных домах престарелых не выявили ни одного случая коронавируса у тех, кто привился от инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 15 июля в домах престарелых начнется ревакцинация от Covid-19. 6 месяцев назад там провели массовую вакцинацию «Спутником V». Были привиты 97% проживающих в домах престарелых без противопоказаний (всего – 84% от общего числа).

«В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство», — сказала Ракова.

Сотрудники домов престарелых работают по обычному графику, но из-за распространения нового штамма инфекции близких и родных проживающих в домах престарелых просят временно ограничить посещения. Лучше связаться с родственником по телефону и видеосвязи. Посещения разрешаются в исключительных случаях, для этого нужен отрицательный ПЦР-тест.

За здоровьем проживающих в домах престарелых следят медицинские работники: измеряются уровень кислорода в крови, температура тела, проводятся обходы.

Работники домов престарелых работали непрерывными сменами по 2 недели дважды: в апреле-июле прошлого года и в октябре 2020-го – апреле 2021-го. Такие меры вводили для предотвращения распространения коронавируса в домах-интернатах.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.