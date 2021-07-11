РИАМО - 11 июл. СК организовал доследственную проверку в связи с несанкционированным открытием двери самолета в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее из-за жары пассажир самолета в аэропорту Шереметьево открыл аварийный выход, после чего у самолета открылся трап. Речь идет о рейсе Москва – Анталья.

Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.

Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.