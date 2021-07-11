РИАМО - 11 июл. В Москве 68 тыс. иностранных граждан вакцинировались от коронавируса. В крупнейшем пункте вакцинации в «Лужниках» привились за 4 дня 24 тыс. иностранцев, сообщает оперштаб столицы.

Пункт вакцинации в «Лужниках» работает с 7 июля. В основном он предназначен для вакцинации иностранцев. В сутки там могут прививаться 15 тыс. человек. В секторах С и D могут вакцинироваться физические лица. В здании центра выдачи коньков прививают организованные группы мигрантов. Сделать прививку от Covid-19 в «Лужниках» можно каждый день с 8 до 22 часов.

Организованные группы трудовых мигрантов также могут пройти вакцинацию в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Он работает каждый день с 9 до 21 часа.

Иностранцы, которые работают и постоянно живут в российской столице, в индивидуальном порядке могут привиться от коронавируса в 25 поликлиниках и в «Лужниках».

Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Стоимость вакцинации для иностранцев – 1,3 тыс. рублей. Оплатить можно через терминалы, или работодатель может оплатить вакцинацию централизованно. Организованные группы прививают по заявкам работодателей.

После вакцинации иностранцу выдают бумажный сертификат. QR-код иностранные граждане получат по СМС через 21 день.

Для прохождения вакцинации иностранцам нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законное пребывание в России.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.