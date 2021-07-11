РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В парке Талалихина Подольска в тестовом режиме запустили аттракционы, посещать их смогут только горожане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Аттракционы в тестовом режиме будут работать в воскресенье с 16:00 до 21:00. Их смогут посетить только лица, прошедшие вакцинацию и имеющие сертификаты с QR-кодом. Данные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет.

Соответственно дети до 18 лет смогут кататься без ограничений, а сопровождающие взрослые должны предъявить QR-код. Также при себе нужно будет иметь паспорт.