РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. В подмосковных Люберцах при пожаре в квартире дома №3 на Южной улице пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

10 июля в 21:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Люберцы, улица Южная. В 21:43 ликвидировали последствия пожара.

В тушении участвовали 4 единицы техники, 16 человек.

Очевидец пожара сообщил «РИАМО в Люберцах», что пострадавший мужчина до возгорания вел себя неадекватно, бросал вещи с балкона, кричал.

«Соседи сообщили, что мужчина сам поджег свою квартиру», — заключил очевидец.