РИАМО - 11 июл. На следующей неделе в столице индекс ультрафиолетового излучения составит 5-6 единиц. Это высокий индекс, такой уровень ультрафиолетового излучения опасен для здоровья, сообщается на сайте «Метеовести».

В небольших количествах ультрафиолет полезен для человека, так как в коже образуется витамин D, серотонин, меланин. Сильное ультрафиолетовое излучение грозит ожогами для глаз и кожи, риском развития рака кожи, меланомой. Особенно опасно сильное ультрафиолетовое излучение для детей.

Обычно максимум солнечного ультрафиолета (60% суточной дозы) наблюдается в 10-16 часов. По шкале индекса ультрафиолета уровни от 11 и выше означают очень высокую опасность.

Жителей предупреждают об опасности ультрафиолетового излучения, чтобы они использовали солнцезащитные средства.

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