РИАМО - 11 июл. 12 июля местами на территории Подмосковья ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям региона рекомендовали реже выходить на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Еще не стоит бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, сжигать в лесу и на торфяниках мусор, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров.

Территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов.

В Подмосковье и столице продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с температурой выше нормы на 7 и более градусов.