РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Трое подольских спортсменов стали призерами соревнований по легкой атлетике в Ярославле «Будущие чемпионы России», сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» тренер Ольга Магницкая.

Одна из спортсменов финишировала третьей в беге на 100 метров с результатом 12,58. Она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Другой спортсмен одержал победу в беге на 400 метров - 58,36.

У третьего спортсмена в финале был и фальстарт, и падение. В итоге первое место на сотне -12,84.

Другие спортсмены тоже показали хорошие результаты.