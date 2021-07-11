РИАМО - 11 июл. В Подмосковье и столице продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с температурой выше нормы на 7 и более градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье предупреждение действует до 21 часа 12 июля. В Москве «оранжевый» уровень объявили до 19 часов 11 июля и с 12 до 19 часов 12 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили в Костромской и Рязанской областях.

В воскресенье максимальная температура в Москве составит 33-35 градусов, по области - 30-35 градусов.

12 июля будет малооблачно и без осадков. Ночью – плюс 15-17 градусов, днем — 29-31 градус.

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