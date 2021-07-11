РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске 330 студентов выпустились из института сервисных технологий Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Среднее профессиональное образование получили 252 человека, а 78 стали бакалаврами. Позади сессии, участие в мероприятиях студенческого совета, практика на предприятиях и организациях Подольска, непростой период обучения в условиях ограничительных мер и многое другое.

Среди выпускников не только жители Подольска и Подмосковья, но и ребята из других регионов и государств, все они проживали в общежитии института. Один из таких выпускников – студент из Ирана Никдел Азад, который успешно освоил программу специальности «Информационные системы и программирование», теперь он хочет изучать профиль «Цифровые сервисы для бизнеса».

Программы обучения, реализуемые в институте сервисных технологий РГУТИС, входят в топ-50 профессий.