РИАМО - 11 июл. Опытные медики из крупных больниц столицы вылечили более 100 тыс. человек в резервных ковидных госпиталях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что резервные ковидные госпитали по качеству и возможностям ничем не отличаются от стационаров.

«Напомню, мы изначально создавали их (резервные ковидные госпитали - ред.) для борьбы с Covid-19. В них есть все для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ. У каждого пациента - доступ к кислороду и кнопка вызова персонала», — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что при поступлении пациентам выдаются браслеты с QR-кодом. Врачи имеют планшеты, куда они заносят всю информацию о показателях здоровья.

«Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте», — добавил Собянин.

Он подчеркнул, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тыс. пациентов с Covid-19.

В столице выздоровели после коронавируса еще 6835 человек, с начала пандемии вылечился от инфекции 1 228 601 человек. За сутки выявили 5 410 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 429 238 случаев Covid-19.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.