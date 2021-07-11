РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июл. В подмосковных Люберцах пожарные потушили горящее нежилое здание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне, 10 июля, в 21:54 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы на улице Южная.

В 22:39 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 4 единицы техники, 16 человек.