РИАМО - 11 июл. Число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей, сообщает столичный оперштаб.
Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах.
Ранее на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22:00. В результате в 105 поликлиниках есть свободные слоты для записи на завтра, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных окон для записи.
Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 часов до 22 часов, но по факту принимают до последнего посетителя.
Дополнительно в павильонах увеличили количество врачебно-сестринских бригад, чтобы сделать прививку могло большее количество человек. В результате в большинстве павильонов даже в загруженные часы время ожидания прививки составляет не более 25 минут, а в целом медработники готовы прививать там в два раза больше жителей при увеличении спроса.
Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день.
В столице выздоровели после коронавируса еще 6835 человек, с начала пандемии вылечился от инфекции 1 228 601 человек. За сутки выявили 5 410 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 429 238 случаев Covid-19.
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Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.
- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.
- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.
- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:
- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.
- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.
- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.
- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
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