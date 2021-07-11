РИАМО - 11 июл. Число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей, сообщает столичный оперштаб.

Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах.

Ранее на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22:00. В результате в 105 поликлиниках есть свободные слоты для записи на завтра, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных окон для записи.

Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 часов до 22 часов, но по факту принимают до последнего посетителя.

Дополнительно в павильонах увеличили количество врачебно-сестринских бригад, чтобы сделать прививку могло большее количество человек. В результате в большинстве павильонов даже в загруженные часы время ожидания прививки составляет не более 25 минут, а в целом медработники готовы прививать там в два раза больше жителей при увеличении спроса.

Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день.

В столице выздоровели после коронавируса еще 6835 человек, с начала пандемии вылечился от инфекции 1 228 601 человек. За сутки выявили 5 410 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 429 238 случаев Covid-19.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.