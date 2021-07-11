РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Подольские спасатели продолжают патрулировать несанкционированные пляжи для предотвращения несчастных случаев, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Патрулирование начали 26 июня. Оно проводится, как правило, по субботам и воскресеньям, когда на водоемах присутствует максимальное количество отдыхающих.

10 июля происшествий и несчастных случаев выявлено не было.

В самых массовых местах купания организовываются мобильные спасательные посты для оперативного реагирования на возможные ЧС при осложнении обстановки на воде. В патрулировании, кроме спасателей, принимают участие и пожарные, имеющие аттестацию «Спасатель».