РИАМО - 11 июл. За сутки в столице вакциной от Covid-19 «КовиВак» привились почти 12 тыс. человек. Тем, кто не успел встать в очередь за вакциной или не захотел долго ждать прививки, предложили оставить контакты для приоритетной прививки «КовиВаком» в другой день, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В пунктах вакцинации в Москве в очередной раз закончилась вакцина от Covid-19 «КовиВак», разработанная центром Чумакова. Запись на прививку «КовиВаком» в Москве уже приостанавливали ранее из-за дефицита 22 июня. 25 июня вакцинация препаратом возобновилась. После этого вакцина снова закончилась 28 июня, а 10 июля появилась. Москвичи выстраивались в длинные очереди, чтобы сделать прививку.

Столичный департамент здравоохранения получил порядка 12 тыс. доз препарата «КовиВак» 9 июля, было определено 14 пунктов в павильонах «Здоровая Москва» с максимальной проходимостью для вакцинации препаратом по живой очереди.

В павильоны вакцина была доставлена в равном количестве. Желающих привиться этой вакциной оказалось больше, и из-за этого у павильонов образовались очереди.

Людям предлагали записаться для вакцинации на другой день, но они предпочли остаться в очереди. Все, кто занял очередь, получили прививку до конца дня. Павильоны продолжали работать до последнего посетителя и закрылись в 22 часа, обеспечив всех горожан из очереди возможностью привиться препаратом «КовиВак».

Тем, кто не успел встать в очередь за вакциной или не захотел долго ждать прививки, предложили оставить контакты для приоритетной прививки «КовиВаком» в другой день. В ближайшее время с ними свяжутся и пригласят на вакцинацию. Таких людей оказалось около 2 тыс.

Вакцина «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова, зарегистрирована в России в конце февраля этого года.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 25 033 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 511 больных. В Москве - 5 410.

- Covid‑19 не повлиял на планы по строительству и благоустройству Москвы. Планы по строительству в городе отменять не стали.

- Власти Москвы заявили об интересе мигрантов к вакцинации от Covid‑19. 25 пунктов вакцинации для мигрантов работают в поликлиниках.

- Вакцинация 60% сотрудников предприятий поможет избежать локдауна:

Не только город, но и руководитель отвечает за свое предприятие, за свой коллектив. <...> Если дожидаться последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет нормальной вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар <…> придется на предприятия сферы обязательной вакцинации - торговля, услуги, общепит, рестораны. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Мэр Москвы рассказал о динамике вакцинации от Covid‑19. В столице от коронавируса вакцинируются 110 тысяч человек в сутки.

- Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу. Наблюдается стабилизация ситуации с распространением инфекции.

- Андрей Воробьев рассказал о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионе. В ТЦ разворачивают дополнительные точки для вакцинации от инфекции.

- Вакцина от Covid‑19 «КовиВак» снова закончилась в Москве. Ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.