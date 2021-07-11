РИАМО - 11 июл. Хозяйственные службы в Москве продолжают проводить аэрацию для того, чтобы охладить поверхность дорожного полотна и воздух, нагревающийся от асфальта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В воскресенье цикл работ повторят 4 раза.

Ранее синоптики обещали рекордные температуры до середины следующей недели. Горожанам посоветовали пить больше воды и избегать солнцепека.

В воскресенье максимальная температура в Москве составит 33-35 градусов, по области - 30-35 градусов.