РИАМО - 11 июл. Из-за аномальной жары пассажирам столичной подземки бесплатно раздают питьевую воду на станциях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Получить бутылку с водой можно на станциях «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный стадион», «Войковская», «Деловой центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская» Филевской линии, «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский проспект».

Также воду раздают на станциях «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филевский парк», «Царицыно».

В воскресенье максимальная температура в Москве составит 33-35 градусов, по области - 30-35 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице жара усилится. Уровень солнечного излучения будет опасным. Такая температура ожидается со вторника – среды. При этом в столице будет даже жарче, чем на российских курортах. Аномальная жара может сохраниться в городе до конца следующей недели.

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